В реестр обманутых дольщиков включили более 34 тысяч человек

ТЮМЕНЬ, 17 авг – РИА Новости. Более 34 тысяч жителей России включены в реестр обманутых дольщиков, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании с главами регионов УрФО в Тюмени.

"По итогам второго квартала 2018 года в РФ насчитывается 880 проблемных объектов. Это 90617 запущенных договоров долевого участия и 34085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших граждан", — сказал Якушев.

По его словам, наиболее остро из регионов УрФО вопрос с обманутыми дольщиками стоит в Челябинской и Свердловской областях, в них сосредоточено 83% проблемных строек. В 17 субъектах России обманутых дольщиков нет, отметил министр.

Результатами практической реализации помощи дольщиками за первое полугодие 2018 года является исключение 21 проблемного объекта. До конца года планируется восстановить права граждан по 37 объектам, уточнил Якушев.

Он добавил, что Минстроем создана межведомственная рабочая группа с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, силовых структур и организаций, в рамках заседаний которых рассматриваются вопросы о восстановлении прав пострадавших дольщиков.