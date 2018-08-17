В Тюмени открыли один из крупнейших мусоросортировочных заводов в России

ТЮМЕНЬ, 17 авг – РИА Новости. Церемония открытия нового мусоросортировочного завода прошла в пятницу в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.

Первыми один из крупнейших мусоросортировочных заводов России осмотрели глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и и.о. губернатора Тюменской Области Александр Моор.

"Мы формируем сегодня национальный проект "Экология", который включает десять федеральных программ. Одна из них — это как раз комплексная обработка, сортировка мусора. То, что сегодня беспокоит почти каждый субъект РФ. До конца года будет сформирован пул лучших практик на территории России по сортировке и переработке отходов. И я уверен, что такие заводы крайне важны", — сказал Кобылкин в приветственном слове.

В свою очередь, Якушев отметил, что экологическая проблема на сегодняшний день "давит всю страну", и именно Тюмень сделала первый шаг для ее решения. В будущем аналогичные заводы планируется построить и Ишиме и Тобольске.

Мощностей нового завода хватает для сортировки 90 тонн отходов в час, что является одной из крупнейших производительностей в России. На заводе располагаются шесть сортировочных кабин, которые распределяют по разным лентам стекло, пластик, бумагу и дерево, после чего мусор разделяется по размерам. В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. В общей сложности на заводе работают 300 сотрудников.

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора, проект реализовала компания "Тюменское экологическое объединение" в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 миллиарда рублей. Конечная продукция завода — более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах.

"В результате принципиально изменится схема обращения с мусором, ведь если его рассортировывать, от 40 до 60 процентов можно запустить во вторичную переработку. Предусмотрено строительство еще двух подобных предприятий — в Тобольске и Ишиме", — сказал на открытии Александр Моор.

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