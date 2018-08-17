Более тысячи мастер-классов ждут москвичей на фестивале "Цветочный джем"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более тысячи мастер-классов подготовили для гостей фестиваля городского ландшафта "Цветочный джем", который пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла организации уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в пятницу.

"На фестивале "Цветочный джем" гостей ждут более тысячи мастер-классов, посетители которых узнают тайны ландшафтного дизайна, ботаники, химии и флористики, попробуют интересные кулинарные рецепты, научатся декорировать предметы и создавать оригинальные объекты для дома и сада, освоят программирование и сделают собственный объемный проект дома", — рассказали организаторы.

На Площади Революции гости смогут освоить азы декора и флористики, научиться готовить разнообразные блюда, высаживать цветы и расписывать предметы домашнего быта. В "Цветочной кухне" на Тверской площади шеф-повар покажет посетителям, как сделать 3D-цветы в желе и научит готовить цветочные капкейки по оригинальным рецептам. На Новом Арбате для любителей живописи и гербариев откроются мастер-классы, где научат делать из коллекции засушенных цветов "произведения искусства".

Кроме этого, на Цветном бульваре заработает школа диджеинга, лучшим выпускникам которой выдадут сертификат на обучение у профессионалов в этой области. Площадка будет работать с 11.00 до 20.00. Программа школы включает десять тематических блоков. Обучающиеся познакомятся с оборудованием и терминологией, изучат основные типы сведения треков, узнают, где и как искать музыкальный контент, освоят основы композиции и тонкости использования эффектов.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году в рамках фестиваля также состоится международный конкурс по ландшафтному дизайну. Для создания садов в рамках конкурса будет использовано более 4 миллионов живых цветов и растений.