Более половины москвичей интересуются выборами мэра, показал опрос

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Большинство москвичей интересуются выборами мэра столицы, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство жителей города (52%) декларируют, что интересуются выборами", — говорится в опросе. Добавляется, что 42% выборы "скорее не интересны", еще 8% затруднились с ответом.

Кроме того, 41% москвичей говорит, что "точно пойдет" голосовать, 21% — что "скорее пойдет", еще 11% "точно не примут" участия выборах, а 20% собираются определиться ближе к дате выборов.

Также 41% опрошенных считает, что выборы значительно влияют на их жизнь, 31% — что влияют, но косвенно, а 23% — что никак не влияют.

Как выяснили социологи, данные расчетной модели показывают, что "фактический уровень явки, вероятнее всего, будет находиться около отметки 32%, то есть на уровне 2013 года". Также, по данным расчетной модели, Сергей Собянин может набрать 65% голосов, Владимир Кумин — 10%, Михаил Дегтярев — 11%, Илья Свиридов — 7%, Михаил Балакин — 4%.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".