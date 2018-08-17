В Совфеде прокомментировали идею ужесточить требования для усыновителей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что приёмные семьи должны находиться под постоянным контролем со стороны государства, а идея законодательно уменьшить допустимое число детей в одной приемной семье требует обсуждения и к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.

Ранее Минпросвещения выступило с законодательной инициативой, предлагающей сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье, а также повысить требования к усыновителям. В настоящее время в России действует норма, в соответствии с которой количество приемных и родных детей в одной семье не должно превышать восьми.

"Приёмные семьи должны находиться под постоянным контролем со стороны государства – органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, глав регионов и специалистов, которые занимаются устройством детей в семьи", — сказал сенатор журналистам в пятницу.

В проекте закона также серьезно ужесточаются требования к самим желающим усыновить ребенка. "Такие предложения связаны с анализом случаев насилия в приемных семьях, который привел к выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно", — подчеркнул он.

Однако в каждой ситуации, считает сенатор, стоит разбираться индивидуально.

"Если вдруг появится подозрение, что в желании взять ребёнка на воспитание верх берёт коммерческий расчёт, материальная заинтересованность, а не желание дать ему настоящую семью, конечно, таким людям детей передавать нельзя", – отметил Рязанский.

Он также полагает, что норма о числе передаваемых в приемные семьи детей требует обсуждения. "Не могу сказать, что я однозначно за то, чтобы уменьшить число детей, передаваемых опекунам и усыновителям. Альтернатива – дома-интернаты, и далеко не всегда там детям лучше, чем в новой семье", — заключил законодатель.