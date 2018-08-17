Путин отметил высокий авторитет Всероссийского общества инвалидов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 30-летием и отметил его высокий общественный авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За годы плодотворной работы ваша организация снискала высокий общественный авторитет, многое сделала для решения важнейших проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что создание условий для самореализации всех граждан России – ключевой приоритет государственной политики, и потому востребованная деятельность Всероссийского общества инвалидов заслуживает самого глубокого признания и поддержки.

Всероссийское общество инвалидов создано 17 августа 1988 года. Как говорится на сайте организации, в настоящее время она объединяет более 1,5 миллионов человек, свыше 24 тысяч первичных организаций, 2 тысячи местных и 83 региональных. В 1998 году Всероссийскому обществу инвалидов присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Работа общества направлена на содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами России, защиту общих прав и интересов инвалидов, содействие в интеграции инвалидов в современное общество.