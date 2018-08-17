ГРЕМЯЧИНСК (Бурятия), 17 авг — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил создать международный совет по оценке качества образования.

"Мы приняли решение на байкальском образовательном форуме создать Международный совет по оценке качества образования. Мы приглашаем к участию в работе этого совета экспертов, представителей органов государственного управления и международных экспертов. Только совместными усилиями мы можем принимать правильные решения",- сказал Кравцов на круглом столе в рамках международного байкальского образовательного форума.

Ранее стало известно, что руководитель Кравцов предложил создать международный стратегический совет по вопросу разработки требований к результатам выпускников-2030.