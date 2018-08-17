Погибшего в Таджикистане воронежского альпиниста похоронят в субботу

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета, пройдут в субботу на Буденновском кладбище в Воронеже, сообщила воронежская Федерация альпинизма.

Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов утром в пятницу были отправлены из Душанбе на родину. Тело Барабанова сопровождает его сестра.

"Тимура привезут в субботу утром в морг 8-й больницы (ул. Ростовская, 90). Прощание пройдет там же. После повезут на Буденновское кладбище. Время точное пока неизвестно, сообщим сразу, как узнаем. Поминки пройдут в Клубе горных видов спорта (Ленинградская, 136 Б)", — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

В числе погибших — 32-летний житель Воронежа Тимур Барабанов. У него остались отец и сестра.

Похороны еще одного погибшего, Руслана Тараканова из Екатеринбурга, предварительно намечены на 21 августа, сообщил РИА Новости ранее в пятницу представитель Федерации альпинизма Свердловской области.