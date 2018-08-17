Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о запрете приема в два негосударственных вуза.

"Рособрнадзор в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 10 августа по 16 августа 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок. За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в: "Сочинский институт моды, бизнеса и права", "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.