Социологи рассказали об отношении россиян к вводу войск СССР в Чехословакию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Четверть россиян считают, что руководство СССР поступило правильно, введя войска в Чехословакию в 1968 году, 13% назвали этот шаг неправильным, 25% затруднились ответить на вопрос, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как показало исследование, 34% россиян знают о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году, 29% сказали, что слышали об этом событии, 35% участников опроса рассказали, что услышали об этом впервые, 2% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, четверть россиян (26%) среди тех, кто знал и слышал об этом событии до участия в опросе, считают этот шаг со стороны руководства СССР правильным, 13% — неправильным, 25% затруднились ответить на вопрос.

ФОМ провел опрос 11-12 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.