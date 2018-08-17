Компании смогут передавать данные россиян без их ведома, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Компании, согласно проекту поправок в закон "О персональных данных", смогут, получив персональные данные с согласия человека, без уведомления передать их на обработку другим фирмам, пишет в пятницу газета "Ведомости".
Отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.
По словам представителя "Мегафона", оператор в целом поддерживает проект – он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике. При правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным, предполагает представитель "Ростелекома".
По мнению директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александры Орехович, человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе.