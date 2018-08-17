НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов в рамках выездного заседания Совета в Новосибирске предложил разработать несколько новых видов форм для несовершеннолетних воспитанников колоний.

В конце июля на выездном заседании СПЧ в Воронеже Федотов рассказал о предложении объявить открытый конкурс на новую форму одежды для заключенных воспитательных колоний. Напомнив, что существующая сегодня нормативная база предусматривает для воспитательных колоний примерно такую же форму одежды, как для взрослых колоний, он заметил, что "по внешнему виду этих ребят готовят к переводу в другую колонию, а мы их должны готовить к возвращению в нормальную жизнь".

"Надо дать возможность самим ребятам, молодым дизайнерам, придумать форму для спорта, для труда, для учебы, для зимы. Потому что та роба, которая им сегодня предусмотрена… это неправильный подход", — заявил Федотов на заседании в Новосибирске.

Несовершеннолетних преступников надо максимально содержать отдельно от взрослых, чтобы иметь возможность вырвать их из криминальной среды — в частности, малолетних подозреваемых нельзя содержать в общих изоляторах, добавил правозащитник.