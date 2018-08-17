Пострадавшие от паводка в Якутии социальные объекты должны сдать к сентябрю

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Якутии

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Якутии

ЯКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Социально значимые объекты должны быть готовы к работе до сентября, об этом на совещании с главами районов подчеркнул заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Всего от паводка в Якутии пострадало 15 районов и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1436 домов, пострадавшими числятся 5143 человека. В Якутии действовал режим ЧС федерального характера.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, Колодезников провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с администрациями районов республики по вопросам ликвидации последствий весеннего половодья в 2018 году.

На совещании заслушана информация о ходе аварийно-восстановительных работ и организации доставки строительных материалов в северные и арктические районы, пострадавшие от весеннего половодья. Также рассмотрен вопрос проведения восстановительных работ транспортной инфраструктуры.

Правительство республики на проведение аварийно-восстановительных работ в районах, пострадавших от половодья, направило 100 миллионов рублей. В районах Якутии организованы специальные бригады.

"До сентября осталось всего две недели, все социально значимые объекты должны быть готовы к работе. Федеральная материальная помощь должна быть оперативно доведена администрациями районов до каждого жителя, признанного пострадавшим от паводка. Людям надо готовиться к зиме", — цитирует пресс-служба слова Колодезникова.

На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию направлено 587 миллионов 304 тысячи рублей.