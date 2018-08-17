Влюбленные в небо

Тренажерный комплекс по аварийно-спасательной подготовке авиакомпании "Аэрофлот" под названием "Вода-Суша" находится недалеко от аэропорта Шереметьево-1.

Нам открывается сине-белое здание с вывеской "Аэрофлот" и российским флагом над входом. Белые коридоры выводят нас в напоминающее огромный спортивный зал помещение с тренажерами.

Этот комплекс для подготовки экипажей воздушных судов открылся в 2006 году. Специальные тренажеры воссоздают условия, максимально приближенные к реальным и позволяющие смоделировать ситуации, которые могут произойти на борту воздушного судна. Здесь есть секции фюзеляжей моделей эксплуатируемых в Аэрофлоте самолетов, надувные трапы, которыми оборудованы аварийные выходы лайнеров, кабины летного экипажа, стенды с пассажирскими креслами и багажными полками как в настоящем салоне самолета. Есть даже бассейн – для отработки ситуаций в случае посадки на воду. Для каждой модели воздушного судна свой тренажер. Есть даже SukhoiSuperjet 100 – первый ближнемагистральный лайнер, произведенный в современной России.

Заходим в пассажирский отсек, стоящий на гидравлических опорах. Внутри – всё как на борту настоящего воздушного судна. Инструктор центра, не прерывая учебный процесс, предлагает мне сесть в кресло. Работает система вентиляции и кондиционирования, воздух дует как в реальном полете.

— Будет дуть, — говорит мне сидящий рядом молодой человек. Он одет в обычную одежду и бахилы.

В нашей тренировочной группе около двадцати человек, девушек большинство. Инструктор моделирует ситуацию жесткой посадки. Тряски нет, но кабинный экипаж – именно так в гражданской авиации называют бортпроводников – должен объяснить пассажирам, какую позу безопасности нужно принять при аварийной посадке. От этого может зависеть жизнь.

Инструктор объясняет:

— В бизнес-классе пассажиры должны наклониться как можно ниже, обхватив руками ноги под коленями. При этом колени должны быть вместе, а ступни расставлены. В эконом-классе расстояние между креслами немного меньше, поэтому пассажир должен наклонить руками спинку находящегося перед ним кресла, скрестить кисти рук и прижать к ним голову. Колени также сведены, ступни разведены.

Мы пытаемся повторить упражнение. Девушка, выполняющая роль бортпроводницы, демонстрирует, как принять нужную позу безопасности: просит пассажира с краю пройти в проход, садится на спинку кресла лицом к салону, чтобы пассажирам задних рядов было видно демонстрацию, и вытягивает вперед скрещенные руки.

Повторить позу получается не с первого раза. Инструктор показывает на меня.

— У вас тоже неправильная позиция. Руки прямо, отодвинуть спинку кресла, скрестить кисти рук, прижаться лбом, свести колени, развести стопы.

Наконец я сажусь правильно.

Тяжело в учении

Кандидаты на должность бортпроводника перед обучением проходят собеседование и медкомиссию, сдают экзамен по английскому языку и общаются с психологом.

Учебный курс длится три месяца. За это время кандидаты на должность бортпроводника должны изучить аварийно-спасательные и сервисные процедуры, правила перевозок, основы психологии общения с пассажирами, способы разрешения конфликтных ситуаций на борту, а также основы воздушного законодательства.

На первоначальную подготовку принимают кандидатов в возрасте от 18 лет. Средний возраст нашей учебной группы, в которой проходят подготовку действующие бортпроводники – 30 лет.

По окончании обучения нужно сдать экзамен в салоне самолета – моделируются условия рейса, приближенные к реальности. Результат экзамена оценивается специальной комиссией.

Каждый предмет оценивают по-разному – где-то по пятибалльной шкале, где-то ставят зачет-незачет.

Светлана работает инструктором в Департаменте обслуживания на борту более года. Её общий стаж полётов – шесть лет.

— Теоретических занятий, которые проводятся в учебных классах, у нас столько же, сколько и практических в тренажерном комплексе. Воздушное законодательство – это лекционные занятия, а отработка аварийно-спасательных и сервисных процедур, навыков оказания первой помощи – практические дисциплины. "Всё направлено на формирование и совершенствование профессиональной компетентности бортпроводника", — говорит Светлана.

© Фото : пресс-служба Аэрофлота Инструктор-проводник авиакомпании "Аэрофлот" Светлана Обломская в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» авиакомпании "Аэрофлот" © Фото : пресс-служба Аэрофлота Инструктор-проводник авиакомпании "Аэрофлот" Светлана Обломская в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» авиакомпании "Аэрофлот"

В тренажерном комплексе бортпроводники отрабатывают спуск по надувным трапам, учатся правильно открывать и закрывать дверь самолета. Разбившись на пары, как мантру повторяют на русском и английском команды для пассажиров во время эвакуации после экстренной посадки. Две девушки синхронно вытягивают руки вперед, останавливая воображаемую очередь к аварийному выходу, и кричат: "Стойте, ждите! Stop, wait! А затем: Прыгайте, съезжайте, убегайте! Jump, slide, runaway!".

— Английский у нас обязаны знать все бортпроводники на уровне не ниже Intermediate. "Знания проверяют в два этапа: грамматику с помощью тестирования и навыки общения на языке – во время розыгрыша ситуаций, которые могут произойти на борту", — говорит Светлана. Среди качеств, которыми должен обладать бортпроводник, она называет клиентоориентированность, стрессоустойчивость, умение найти верное решение в экстренных ситуациях. Кроме того, по мнению Светланы, важны умение работать в команде, взаимная поддержка, доброжелательность и отличное настроение.

— Наша профессия помогает раскрыть много хороших качеств в человеке. Интенсивное общение с большим количеством людей, проявление заботы в течение длительного времени, оказание помощи и решение проблем в различных ситуациях, в том числе и сбойных, внимание к деталям, бдительность – все это позволяет формировать и развивать свой личностный потенциал, тренировать лидерские и другие важные в жизни человека качества.

По словам Светланы, возможности карьерного роста в авиакомпании есть у каждого бортпроводника.

— Мы все начинаем с позиции бортпроводника, затем у нас есть возможность стать старшим бортпроводником. Спустя некоторое время, рассматривают кандидатов на должность инструктора – того, кто является и учителем, и наставником, человеком, который принимает активное участие в профессиональной жизни бортпроводника, в преумножении его знаний и развитии профессиональных навыков, специалистом, который передает свой опыт, обучает, и проверяет, как полученные знания применяются на практике в рабочих условиях.

Каждый рейс по-новому

Каждый бортпроводник обучается работе на определенном виде воздушного судна. Начинающие, как правило, летают на узкофюзеляжных самолетах, которые выполняют полеты продолжительностью от одного до пяти часов. В основном это, так называемые разворотные рейсы, когда экипаж выполняет прямой и обратный рейсы с часовой стоянкой в аэропорту назначения.

Допуск к работе на широкофюзеляжных самолетах, которые выполняют дальнемагистральные рейсы продолжительностью более восьми часов, начинающие бортпроводники получают спустя некоторое время, после того, как освоят навыки работы на узкофюзеляжной технике.

Состав экипажа меняется каждый полёт. Новички летают с более опытными коллегами – наставниками, под контролем которых отрабатываются полученные на курсах знания уже в рейсе.

— Как только бортпроводник налетает определенное количество часов, он повышает категорию квалификации. Их всего три. Высшей считается первая категория.

Один раз в два года бортпроводники проходят курс повышения квалификации со сдачей экзаменов и зачетов по всем дисциплинам. Между курсами повышения квалификации бортпроводники проходят обязательную аварийно-спасательную подготовку и сдают экзамен по иностранному языку. Такое обучение является обязательным, т.к. методические материалы по многим дисциплинам постоянно обновляются, а процедуры совершенствуются, — отмечает Светлана.

Наряду с такими важными дисциплинами как "Обеспечение безопасности полета", "Конструкция воздушного судна", "Авиационная безопасность" немалое значение имеют и правила оказания первой помощи в условиях полета. Этой дисциплине при обучении бортпроводников также уделяется особое внимание. В тренажерном комплексе занятия проводят инструкторы с медицинским образованием. Отрабатываются навыки проведения сердечно-легочной реанимации с использованием симулятора, изучаются тактики остановки кровотечений, оказания помощи при ранениях, подробно разбираются действия в случаях, когда необходимо принять роды на борту и многое другое.

В течение всего полета бортпроводник не только следит за тем, чтобы пассажиры выполняли требования по безопасности, и выполняет сервисные процедуры, он наблюдает и за физическим состоянием людей на борту.

На случай ухудшения состояния здоровья на борту самолета имеются аптечки первой помощи. Если же требуется квалифицированная помощь врача, мы по громкой связи делаем объявление с целью выявить медицинских работников из состава пассажиров. Для таких случаев на борту каждого самолета предусмотрена докторская аптечка с медицинскими препаратами и ампульными средствами. Медицинский работник может сделать инъекцию, поставить капельницу и воспользоваться препаратами, которые позволяют облегчить состояние больного до прибытия врачей скорой помощи по прилету.

Работу бортпроводников не назовешь физически легкой. Во время полетов они испытывают большие перегрузки из-за перемены давления и постоянной физической активности. За дальний 12-часовой рейс стюардесса проходит около десяти тысяч шагов по салону. В полете, в зависимости от длительности рейса, для кабинного экипажа предусмотрены технологические перерывы, разрабатывается сбалансированное питание, содержащее большое количество овощей и фруктов. Меню экипажа всегда отличается от питания пассажиров. Авиакомпания также предоставляет бортпроводникам несколько отпусков в году, медицинское обслуживание в собственном медицинском центре и санаторно-курортное профилактическое лечение.

Быть красивой в любое время

Служебный вход в терминал D аэропорта Шереметьево. Здесь проводят предполетный брифинг кабинные экипажи и пилоты. При проведении совместного брифинга с летным экипажем обсуждаются особенности предстоящего рейса.

Анастасия Белоусова летает почти два года. Она закончила факультет иностранных языков и международных коммуникаций Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова по специальности туризм. До поступления в авиакомпанию Анастасия несколько месяцев проработала менеджером по продажам в фитнес-клубе. Устроиться в Аэрофлот её вдохновила однокурсница, которая уже работала в авиакомпании и с восторгом рассказывала о своем опыте.

— Сначала я отправила анкету, затем прошла собеседование и медкомиссию. Учеба заняла три месяца. Когда прошел мой первый полет, я была в восторге. В полной мере я ощутила себя причастной к авиации. Нас учили не просто по книгам – постоянно рассказывали о реальных ситуациях.

По словам Анастасии, график бортпроводника зависит от службы планирования.

— Несколько раз в год мы можем заказывать рейсы, которые хотим. Я больше люблю длинные рейсы – есть возможность подольше пообщаться с пассажирами и узнать коллег. После таких рейсов мы останавливаемся на послеполетный отдых в стране прилета – можем погулять, посетить новые места.

Бортпроводники обязаны всё делать по инструкции. Регламентировано всё до мелочей: прическа, макияж, украшения, есть стандарт ношения форменной одежды.

— Наша красная форма мне нравится – она узнаваема. Макияж должен быть натуральным и сдержанным. Недопустим блеск или перламутр. Маникюр должен быть прозрачным или нейтральных тонов. Прическа должна быть аккуратной и никакого резкого парфюма, поскольку он может вызвать раздражение и дискомфорт пассажиров — говорит Анастасия.

Анастасия говорит, что ей нравится быть красивой в любое время, несмотря на сложный график.

— Мне кажется, это самый распространенный стереотип, что стюардесс никогда не бывает дома. У нас больше выходных, чем у земных людей! Мой молодой человек не связан с авиацией, но мне кажется, что я даже чаще бываю дома, чем он. Правда, со временем для меня перестал существовать обычный график – мне неважно, в какое время суток я должна начать готовиться к рейсу. В пять утра или в 11 вечера – для меня нет разницы, когда быть красивой. Самое главное перед полетом – хорошо выспаться.

Сложно, но интересно

Мария Трофимова – старший бортпроводник Аэрофлота. В этой должности она работает три года, а ее общий летный стаж составляет шесть лет. Мария училась в Российском государственном университете туризма и сервиса по направлению менеджмент организаций. Говорит, её всегда тянуло путешествовать. Так Мария решила стать бортпроводником, несмотря на то, что боялась высоты.

— Если честно, во время работы на рейсах у нас просто нет времени бояться летать, столько всего нужно контролировать. Ситуации на рейсах всегда разные и бывает, отличаются от того, что мы проходили во время обучения. Однажды ко мне обратился пассажир с вопросом, могли бы мы лететь быстрее, так как у него заказано такси. Я ответила, что поговорю с командиром корабля, и мы сделаем все возможное, чтобы он не опоздал. Еще иногда пассажиры просят сделать тише шум двигателей.

Мария одета в ярко-красную форму Аэрофлота. Это летний вариант формы, ее носят с мая по сентябрь. Синяя форма – зимняя, более строгая.

— Зимняя форма после яркого красного костюма может показаться немного скучноватой. Но у нас есть стандарт ношения форменной одежды — ничего своего добавлять не допускается. Хорошо выглядеть – это часть нашей работы. Мы обязаны быть лицом авиакомпании.

Как старший бортпроводник Мария чаще летает в дальние рейсы, которые, как и Анастасии, нравятся ей больше разворотных – они позволяют заработать больше часов налета.

— Бывает, конечно, что приходится улетать в выходные, пропускать семейные праздники, встречи с друзьями. Но зато у меня есть свободное время в будни, когда я могу заниматься своими делами, — отмечает Мария.

По её словам, на здоровье такой график никак не отражается, если заниматься спортом и правильно питаться. А в приметы, связанные с полетами, она не верит.

— Я часто вижу, что пассажиры, заходя в самолет, стучат по фюзеляжу, но у меня особых ритуалов нет. Мой талисман – это хорошее настроение, — резюмирует она.

Лечу за мечтой

Никита Дука тоже работает старшим бортпроводником, общий стаж полетов – два года и три месяца. На вопрос, как ему удалось так быстро подняться по карьерной лестнице, невозмутимо отвечает, что хороших, умных и интересных ребят замечает руководство. Никиту можно отнести к этой категории – он знает хинди.

— Мама видела меня дипломатом в стильном костюме. Мечтала, что свяжу свою жизнь с Индией. После школы я ушел в армию, потом поступил в Институт практического востоковедения, — говорит он.

Потом была работа курьером, официантом, продавцом одежды, экскурсоводом для делегаций из Индии… Однако всегда хотелось осуществить детскую мечту – стать пилотом. Но сначала Никита решил поработать бортпроводником.

— Обязанности на борту одинаковые для мужчин и женщин, но мужчина, конечно, должен брать на себя физически более тяжелую работу. Помочь пассажиру с багажом или коллеге — с тяжелой тележкой в салоне. И, если на борту случился, например, конфликт между пассажирками, лучше к ним подойти мне, включив "мужское обаяние".

На личную жизнь у Никиты времени хватает – со своей девушкой он познакомился в Аэрофлоте.

— Она тоже старший бортпроводник и меня понимает. Правда, в рейсы нас вместе не ставят. И на брифингах всегда говорят, что все личные переживания, проблемы и радости остаются за бортом. В самолете у нас нет времени разговаривать по душам, — говорит Никита.

Когда Никита только пришел работать, ему нравились длинные командировки, потому что все было в новинку. Сейчас он предпочитает разворотные рейсы.

— Как только мне открыли широкий фюзеляж, я летал и в Пекин, и в Гуанчжоу, и в Шанхай, и в Гавану. А сейчас у меня две собаки, с ними надо гулять, поэтому короткие разворотные рейсы для меня идеальны – я четко знаю, что успею вечером побыть с питомцами.

Ливреи лайнеров "Аэрофлота" - эффектные и оригинальные © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" 95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван. © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" 95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван. © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. Самолет AirbusA321 носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова и раскрашен в бело-синих тонах, стилизованных под русские национальные узоры. © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. 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Первый самолет поднялся в небо 1 декабря 2014 года. Ливрея самолетов лоукостера простая и запоминающаяся. /

В полетах не обходится без забавных историй, и Никита поделился одной из них.

— Однажды в рейсе летел мужчина с женой и тремя мальчиками-близнецами. Он подошел ко мне и попросил красиво подать ужин и мороженое, которое он принес с собой на борт. Оказывается, у его жены был день рождения. Он также попросил меня и мою коллегу присмотреть за детьми, так как, по его словам, счастливая мама – это спокойная мама. А детей почти не отличить! Первые полтора часа полета мы их путали. Один попросил кофе, второй – какао, третий еще что-то. В итоге чтобы не путать детей, мы придумали игру и в процессе пометили их наклейками. Дальше уже не путались.

Никита солидарен с коллегами и в приметы не верит. Про то, что перед вылетом нельзя пришивать пуговицы, он слышал, но сам это правило не соблюдает.

— Я все время что-то пришиваю! Не могу же я прийти без пуговицы на пиджаке. Бывает, что, выходя из дома, смотрю в зеркало. Но главное – проверяю, выключен ли утюг, потому что, если ты уже в диспетчерской вспоминаешь, что забыл выдернуть вилку из розетки, пиши пропало. А талисманы не ношу – быстро теряются.

На днях Никита подал документы в Сасовское летное училище гражданской авиации в Рязанской области. Говорит, совместить учебу на пилота и работу бортпроводником не получится, но он надеется, что, когда выучится, вернется работать в Аэрофлот уже в качестве пилота. Его путь за мечтой только начинается.