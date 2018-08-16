В Нижнем Новгороде решили не застраивать территорию Копосовской дубравы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил вопрос сохранения Копосовской дубравы на встрече с жителями Сормовского района и заверил их, что эта территория застраиваться не будет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Копосовская дубрава — дубовый лес, памятник природы регионального значения и зона отдыха нижегородцев, расположенная в пойме реки Волги в черте Нижнего Новгорода в районе поселка Копосово Сормовского района.

"По словам представителей инициативной группы "Комитет защиты Волжской поймы", на состоянии Копосовской дубравы может негативно сказаться застройка Волжской поймы. Глеб Никитин заверил жителей района, что застройка этой территории не планируется", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, территория Волжской поймы включает в себя несколько участков. Некоторые из них находятся в частной собственности, часть – в потенциальной зоне низконапорного гидроузла. В связи с этим глава региона принял решение о создании рабочей группы, чтобы с привлечением общественности подготовить изменения в Генплан по всей Волжской пойме.

"Позиция правительства области по этому вопросу такая же, как у вас. Никакая застройка там невозможна без нашего решения, и, соответственно, никакой застройки не будет. Если идет речь об увеличении территории Копосовской дубравы как природного парка, то необходимо определить его границы. Нужно принять комплексное решение по территории Волжской поймы и подготовить изменения в генплан", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В конце июля 2018 года члены комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области единогласно поддержали решение о рекреационной зоне на территории Волжской поймы. Принятие окончательного решения было отложено в связи с тем, что на территории Волжской поймы расположены также другие участки, в том числе находящиеся в частной собственности. От собственников поступил ряд заявлений о намерении начать там жилищное строительство. На основании имеющейся информации предстоит выработать комплексное и взвешенное решение о дальнейшем развитии всей территории Волжской поймы с сохранением рекреационного статуса Копосовской дубравы.

"Передача застройщикам этой территории в качестве компенсации за достройку домов обманутых дольщиков не планируется", — подчеркивается в сообщении.

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