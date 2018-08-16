Директор фестиваля фейерверков в Москве рассказал о символе мероприятия

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лучший вид на концертную программу и фестиваль фейерверков в Братеевском парке в Москве откроется между ушей скульптуры солнечного зайчика, которую установят перед концертной площадкой, считает арт-директор фестиваля Андрей Бартенев.

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве 18 и 19 августа. Всего в фестивале примут участие восемь национальных команд со всего мира. Ожидается, что фестиваль соберет 700 тысяч зрителей.

"Солнечный зайчик — это магический символ, с которым мы сталкиваемся в жизни. В нашей программе фестиваля мы решили, что фейерверки — это попытка человека повторить магию солнечного зайчика. Как тысяча солнечных зайчиков, которые сыпятся в небе. Мы взяли и сделали масштабную скульптуру. У нас перед концертной площадкой будет сидеть солнечный зайчик, у него будет огромное зеркало в лапах. Зрители смогут на него забираться. Самые смелые из них залезут ему на уши и им будет лучше смотреть между ушей зайца на концертную площадку, а потом на сам фейерверк", — рассказал Бартенев.

По его словам, помимо солнечного зайчика, ночью художники построят в парке из дерева семью белых медведей, завтра — слона, кота и зайца, которых распишут красками. Посмотреть на арт-объекты посетители фестиваля смогут с 14.00 18 августа.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.