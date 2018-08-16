Власти Петербурга лишили организацию "Мемориал" бесплатного помещения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Власти Петербурга расторгли договор на предоставление благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации "Мемориал" бесплатных 100 квадратных метров помещения, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь городского комитета имущественных отношений (КИО) Оксана Шульга.

По словам пресс-секретаря КИО, действие договора аренды закончилось в 2017 году, после чего он был по умолчанию продлён на неопределенный срок. Собеседница агентства пояснила, что, согласно Гражданскому кодексу, любая из сторон в этом случае может расторгнуть его в одностороннем порядке. В мае городская комиссия по распоряжению имуществом рассмотрела заявку организации на продление договора, сообщила пресс-секретарь КИО.

"На данной комиссии путем голосования было принято решение об отказе в заключении договора на новый срок", — сказала Шульга.

По её словам, в ближайшее время "Мемориалу" будет направлено официальное уведомление об отказе от договора, которое предусматривает необходимость в трёхмесячный срок освободить помещение. Собеседница агентства пояснила, что организация вправе подать новую заявку на предоставление льготного помещения.

В свою очередь исполнительный директор Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации "Мемориал" Галина Школьник рассказала, что помещение, о котором идёт речь, находится по адресу Разъезжая улица, дом 9, организация занимает его с 1997 года. По словам Школьник, с 2011 года организация была освобождена от арендной платы и платы за коммунальные услуги за 100 из 150 квадратных метров занимаемой площади. Вопреки утверждениям пресс-секретаря КИО, Школьник заявила, что в случае отсутствия претензий от любой из сторон договор аренды должен считаться действующим и в нём не говорится о возможности расторжения в одностороннем порядке.

Школьник добавила, что до 2015 года в Петербурге было три идейно объединенных "Мемориала", которые входят одноименное международное сообщество, признанное иностранным агентом, однако организация, которую она представляет, не входит в соответствующий реестр Минюста.