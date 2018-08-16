Власти Кубани выделили 70 млн рублей на развитие детско-юношеского спорта

СОЧИ, 16 авг — РИА Новости. Сорок муниципалитетов Краснодарского края получат 70 миллионов рублей на развитие детско-юношеского спорта, субсидии выделены в рамках госпрограммы и пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным региональных властей, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Субсидии выделены в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" и пойдут на создание условий для подготовки сборных команд муниципалитетов и спортивного резерва для команд края. В частности, будет приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для организаций, осуществляющих подготовку по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами", — говорится в сообщении.

"В текущем году 40 городов и районов края получат 70 миллионов рублей на развитие детско-юношеского спорта. Размер субсидии рассчитывался в соответствии с критериями, основным из которых является рост численности спортсменов муниципалитета, занимающихся базовыми видами спорта последние четыре года", — добавляет пресс-служба.

Уточняется, что базовые виды спорта для Кубани утверждены Минспортом РФ и включают 25 летних и 5 зимних видов спорта.

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