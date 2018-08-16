Участники фестиваля фейерверков в Москве попробуют сделать надпись в небе

Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Участники Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве попробуют нарисовать в небе столицы надпись из фейерверков, рассказал руководитель компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.

"В этом году мы попробуем удивить наших гостей надписью в небе. Это будет делать не одна команда, это будут разные технологии, разные изделия. Надеемся, что из этого что-нибудь получится", — рассказал он.

Он оставил в секрете надписи, которые попытаются написать в небе команды.

"Пиротехнические технологии" (входят в состав Ростеха) являются одними из организаторов фестиваля и основным поставщиком пиротехники для команд. Многие команды не смогли привезти свое национальное оборудование из-за таможенных ограничений на ввоз взрывчатых веществ в связи с проводившимся в России чемпионатом мира по футболу. Трудностей с поиском отечественной замены у иностранных команд не возникло.

"Все новинки пиротехнического рынка представлены у нас тоже. Команды отбирали те изделия, которые подходят по сценарию их программы. Эффект создается за счет комбинации изделий и выстраивания из них каких-то определенных фигур, надписей, сочетаний разных уровней", — рассказал Долгов.

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве 18 и 19 августа. Всего в фестивале примет участие восемь национальных команд со всего мира. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.