В Москве работы по подготовке к зиме завершатся 25 августа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел центральное диспетчерское управление ПАО "МОЭК", размещенное в новом здании на Автозаводской улице.

"Остались считанные недели для того, чтобы подготовить жилищный фонд и коммерческие объекты к зимнему отопительному сезону. Срок завершения подготовки к зиме — 25 августа", — сказал Собянин.

По его словам, сейчас готовятся система водоканала, жилищно-коммунальных предприятий города, система подачи газа, воды.

"МОЭК" занимает в системе подготовки и обеспечения жизнедеятельности города в зимний период особую роль. Это и горячее водоснабжение, и тепло в домах. Это около 15 тысяч километров сетей. От того, как качественно подготовится компания, будет во многом зависеть качественное и бесперебойное теплоснабжение в зимний отопительный сезон", — подчеркнул мэр.

Как рассказал руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов, сейчас идет период летних гидравлических испытаний.

Управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук добавил, что пока остается 28 невыполненных этапов по подготовке к зиме. "Все это в плане, и 25 августа мы закончим полностью подготовку компании к зиме", — подчеркнул он.

"Москва всегда так развивалась, что теплоснабжение всегда здесь было централизованным. Мы эту систему разрушать не собираемся, потому что в таких крупных городах, как Москва, это наиболее эффективная система. Там, где можно, мы нагружаем "МОЭК" и "Мосэнерго" дополнительными потребителями. Это дает возможность более эффективно использовать все ресурсы, которые имеются в городе", — отметил мэр.

Он добавил, что к существующей системе теплоснабжения будут подключены дома, которые будут построены в рамках программы реновации.

"За последние годы было много сделано в плане подключения к электрическим сетям, мы вышли по этому показателю на одно из первых мест в мире. Самая сложная система, которая осталась, это как раз подключение к теплу. Но и здесь подвижки хорошие есть, мы практически в несколько раз уменьшили время подключения. Как правило, дело уже не в документах, а в стоимости и сроках подключения", — добавил мэр.

Он также указал, что в системе теплоснабжения есть проблемы, с которыми город работает совместно с "МОЭК", выделяя объемы технологического подключения.

"Споры, которые возникают по стоимости, мы стараемся совместно решить. В целом, проблемы по подключению к сетям в Москве не существует", — заключил мэр.