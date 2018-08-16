Путин поддержал строительство перинатального центра во Владимирской области

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает строительство перинатального центра в городе Ковров Владимирской области.

Данная тема обсуждалась на встрече Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой, стенограмма размещена на официальном сайте Кремля.

Так, отвечая на вопрос Путина о просьбах в сфере здравоохранения, Орлова рассказала о необходимости строительства перинатального центра.

"Да, у нас Ковров, там перинатальный центр нужен. Это один из крупнейших городов, 240 лет будет этому городу, и конечно, перинатальный центр для них – это было бы решение. Хотя мы в роддом 120 миллионов выделили, ремонтируем. А тогда бы мы могли и Судогду, и Ковровский район", — сказала Орлова.

"Поддержим", — отвел Путин.

Глава региона также обратила внимание на то, что власти области в настоящее время ремонтируют медицинские учреждения.

"По 50–60 лет больницы не ремонтировались. 65 ФАПов было закрыто… Все больницы ремонтируем. Киржачская, Гусь-Хрустальный, сейчас сдаем новый роддом, Вязниковская больница, в Струнино, Александровская, скорая помощь. 580 врачей привлекли", — рассказала губернатор.

При этом проблемы в данной сфере все равно остаются, подчеркнула Орлова.

"Я не могу сказать, что мы все разрешили. Проблемы остаются. Мы 17 ФАПов сделали, более 45 отремонтировали. И заложили 200 миллионов, чтобы 100 ФАПов на село вернуть, потому что это первичная помощь на селе, как раз то, о чем вы говорите", — уточнила она.

По ее словам, ФАП в настоящее время "не хуже поликлиники", поскольку заведения оборудованы новой техникой.

На встрече обсуждалась и ситуация в Струнино. С жалобой на закрытие больницы в Струнино к Путину в ходе прямой линии обратилась инициативная группа местных жителей, которые борются за ее сохранение. Они рассказали о закрытии отделений больницы, назвав главной проблемой закрытие детского отделения. Так, Орлова рассказала, что в больнице Струнино уже начался ремонт.

"Я встретилась с людьми в Струнино, все мы с ними обсудили, все программы мы наметили. Делаем, как мы и договорились. Мы еще в ноябре заложили это в бюджет после коллегии. Но 44-й закон, как всегда: выиграл торги тот, кто снизил цену, и ничего не делал. Но сейчас там начался уже ремонт", — уточнила она.

Орлова также затронула тему восстановления и развития малых городов. В частности, губернатор рассказала, что в Гороховце были отреставрированы храмы и музеи.

"Дороги, площади, четыре школы отремонтировали, поликлинику и, конечно, набережную. Это просто сказка будет", — сказала она, добавив, что это поспособствовало развитию туризма.

"И конечно, качество жизни малых городов – это уникальная программа, потому что их в России тысячи. А наши города – они же еще исторические, очень глубокая история. Оттуда же, из нашего Гороховца, Пожарский пошел собирать ополчение. Жители вас ждут, если, конечно, будет у вас возможность приехать. А следующая программа – это Суздаль. Кстати, Гороховец и Суздаль выиграли и ваши гранты, по 50 миллионов. Два наших города, которые заявились, не выиграли, но мы их поддержали, мы им дали по 40 миллионов, пусть соревнуются теперь дальше. Очень хорошая программа, и мы дальше будем уделять этому большое внимание", — заверила Орлова.

Путин также поинтересовался состоянием дорог в регионе.

"Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург", — сказала ему Орлова. "Вам виднее", — ответил Путин.

Президент обсудил с губернатором Владимирской области дороги. Путин: дорогу достроили? Орлова: Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. Путин: Вам виднее. pic.twitter.com/zkM10dlSWE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 августа 2018 г.

В ходе встречи также обсуждалась экономическая ситуация в регионе.

По словам главы региона, валовый региональный продукт в области вырос на 30% — с 306 миллиардов рублей до 392 миллиардов. Кроме того, как отметила Орлова, привлечено 360 миллиардов инвестиций.

Она также сообщила, что немецкая компания по обогащению кварцевого песка Quarzwerke собирается создавать вторую очередь производства в регионе, а предприятие "Гусар" по производству трубопроводной арматуры для Арктики планирует продолжить сотрудничество с "Транснефтью".