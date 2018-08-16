Путин поддержал строительство перинатального центра во Владимирской области

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает строительство перинатального центра в городе Ковров Владимирской области.
Так, отвечая на вопрос Путина о просьбах в сфере здравоохранения, Орлова рассказала о необходимости строительства перинатального центра.
"Да, у нас Ковров, там перинатальный центр нужен. Это один из крупнейших городов, 240 лет будет этому городу, и конечно, перинатальный центр для них – это было бы решение. Хотя мы в роддом 120 миллионов выделили, ремонтируем. А тогда бы мы могли и Судогду, и Ковровский район", — сказала Орлова.
"Поддержим", — отвел Путин.
Глава региона также обратила внимание на то, что власти области в настоящее время ремонтируют медицинские учреждения.
При этом проблемы в данной сфере все равно остаются, подчеркнула Орлова.
"Я не могу сказать, что мы все разрешили. Проблемы остаются. Мы 17 ФАПов сделали, более 45 отремонтировали. И заложили 200 миллионов, чтобы 100 ФАПов на село вернуть, потому что это первичная помощь на селе, как раз то, о чем вы говорите", — уточнила она.
По ее словам, ФАП в настоящее время "не хуже поликлиники", поскольку заведения оборудованы новой техникой.
На встрече обсуждалась и ситуация в Струнино. С жалобой на закрытие больницы в Струнино к Путину в ходе прямой линии обратилась инициативная группа местных жителей, которые борются за ее сохранение. Они рассказали о закрытии отделений больницы, назвав главной проблемой закрытие детского отделения. Так, Орлова рассказала, что в больнице Струнино уже начался ремонт.
Орлова также затронула тему восстановления и развития малых городов. В частности, губернатор рассказала, что в Гороховце были отреставрированы храмы и музеи.
"Дороги, площади, четыре школы отремонтировали, поликлинику и, конечно, набережную. Это просто сказка будет", — сказала она, добавив, что это поспособствовало развитию туризма.
Путин также поинтересовался состоянием дорог в регионе.
"Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург", — сказала ему Орлова. "Вам виднее", — ответил Путин.
Президент обсудил с губернатором Владимирской области дороги. Путин: дорогу достроили? Орлова: Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. Путин: Вам виднее. pic.twitter.com/zkM10dlSWE— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 августа 2018 г.
В ходе встречи также обсуждалась экономическая ситуация в регионе.
По словам главы региона, валовый региональный продукт в области вырос на 30% — с 306 миллиардов рублей до 392 миллиардов. Кроме того, как отметила Орлова, привлечено 360 миллиардов инвестиций.
Она также сообщила, что немецкая компания по обогащению кварцевого песка Quarzwerke собирается создавать вторую очередь производства в регионе, а предприятие "Гусар" по производству трубопроводной арматуры для Арктики планирует продолжить сотрудничество с "Транснефтью".