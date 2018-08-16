Заключенные за полгода сломали видеорегистраторов на два миллиона рублей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заключенные за полгода сломали видеокамер и видеорегистраторов на 2 миллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко.
"Закупки ведутся систематически хотя бы потому, что эти устройства, как, впрочем, любое оборудование, периодически выходит из строя. Нередко случается, что осужденные и обвиняемые сознательно приводят их в негодность, понимая, что использование регистраторов помогает доказать их вину и выставляет в негативном свете. Так, за последние полгода осужденные и обвиняемые испортили видеокамер и регистраторов на сумму более 2 миллионов рублей", — рассказал Максименко.
"Видеорегистраторы, безусловно, оказывают мощное дисциплинирующее влияние на обвиняемых и осужденных — они стараются вести себя корректно и сдержанно. К тому же записи с видеорегистратора служат аудиовизуальным аргументом при составлении актов о нарушении правил внутреннего распорядка", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в первом полугодии видеорегистраторы зафиксировали более 292 тысяч нарушений правил внутреннего распорядка, что составляет 26% от общего числа нарушений.
В середине июля этого года бурное обсуждение в обществе вызвала видеозапись с избиением осужденного в колонии в Ярославле, которую снял видеорегистратор одного из сотрудников.
ФСИН после проверки отстранила от должности 17 сотрудников колонии, замешанных в инциденте, 12 из них попали под следствие. В руководстве ФСИН и раньше заявляли, что не собираются скрывать такие инциденты и выгораживать сотрудников, нарушающих закон.