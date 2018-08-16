Заключенные за полгода сломали видеорегистраторов на два миллиона рублей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заключенные за полгода сломали видеокамер и видеорегистраторов на 2 миллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко.

Видеонаблюдение появилось в учреждения ФСИН с 2005 года. Служба первой из российских силовых структур стала применять переносные видеорегистраторы. В 2016 году в центральном аппарате ФСИН было создано новое подразделение, которое занимается организация работы средств надзора и контроля в колониях и изоляторах, а также анализом видеоархивов. Сейчас у каждого сотрудника дежурный смены ФСИН есть видеорегистратор.

"Закупки ведутся систематически хотя бы потому, что эти устройства, как, впрочем, любое оборудование, периодически выходит из строя. Нередко случается, что осужденные и обвиняемые сознательно приводят их в негодность, понимая, что использование регистраторов помогает доказать их вину и выставляет в негативном свете. Так, за последние полгода осужденные и обвиняемые испортили видеокамер и регистраторов на сумму более 2 миллионов рублей", — рассказал Максименко.

"Видеорегистраторы, безусловно, оказывают мощное дисциплинирующее влияние на обвиняемых и осужденных — они стараются вести себя корректно и сдержанно. К тому же записи с видеорегистратора служат аудиовизуальным аргументом при составлении актов о нарушении правил внутреннего распорядка", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в первом полугодии видеорегистраторы зафиксировали более 292 тысяч нарушений правил внутреннего распорядка, что составляет 26% от общего числа нарушений.

"Также в этот период на регистраторы попали 306 случаев оскорблений и нападений обвиняемыми и осужденными на сотрудников УИС. В правоохранительные органы и суды направлено более 360 видеозаписей", — рассказал он.

В середине июля этого года бурное обсуждение в обществе вызвала видеозапись с избиением осужденного в колонии в Ярославле, которую снял видеорегистратор одного из сотрудников.

ФСИН после проверки отстранила от должности 17 сотрудников колонии, замешанных в инциденте, 12 из них попали под следствие. В руководстве ФСИН и раньше заявляли, что не собираются скрывать такие инциденты и выгораживать сотрудников, нарушающих закон.

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