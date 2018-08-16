Издатель российского Forbes выплатит проценты за задержку зарплаты

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Все сотрудники редакции русской версии журнала Forbes получили зарплату за июль, также им будут выплачены проценты за ее задержку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью группы ACMG Дмитрий Озман.
"Вчера всей редакции Forbes была отправлена вся зарплата за июль, а сегодня будут перечислены проценты за ее задержку", — сказал Озман.
Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.
ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.