Издатель российского Forbes выплатит проценты за задержку зарплаты

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Все сотрудники редакции русской версии журнала Forbes получили зарплату за июль, также им будут выплачены проценты за ее задержку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью группы ACMG Дмитрий Озман.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на сотрудников редакции сообщили, что часть коллектива издания со среды перестанет выходить на работу, если не получит зарплату за июль, которую, по их словам, задерживают. Журнал Forbes издается в России медиахолдингом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media.

"Вчера всей редакции Forbes была отправлена вся зарплата за июль, а сегодня будут перечислены проценты за ее задержку", — сказал Озман.

Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.