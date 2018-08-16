МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Все заступающие на дежурство сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ обеспечены видеорегистраторами, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

В конце июля председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов высказал мнение, что в исправительных колониях все выходящие на смену дежурные сотрудники должны быть обеспечены видеорегистраторами. Федотов утверждал, что в колонии в Ярославле, где произошел инцидент с избиением осужденного, видеорегистраторы были не у всех сотрудников.

"На сегодняшний день количество используемых дежурными сменами видеорегистраторов составляет более 18 тысяч единиц, это позволяет на 100% обеспечить сотрудников заступающих на дежурство", — сказал Максименко.

С начала этого года ФСИН закупила 2 тысячи видеорегистраторов, из них абсолютное большинство (1668 штук) направлено в дежурные смены.

Эти устройства приходится закупать систематически, потому что они, как и любая техника, время от времени ломаются, кроме того, их зачастую разбивают сами арестанты, понимая, "что использование регистраторов помогает доказать их вину и выставляет в негативном свете".

Переносные видеорегистраторы появились в системе ФСИН с 2012 года. По словам Максименко, ФСИН стала применять их первой из российских силовых структур.

"Наш опыт оказался настолько удачным, что его заметили и взяли на вооружение другие правоохранительные органы и гражданские организации", — отметил замдиректора службы.

Особый резонанс тема видеорегистраторов в тюрьмах приобрела после недавнего скандала с издевательствами над осужденным в ярославской колонии №1, о которых стало известно благодаря "слитым" в СМИ записям с нагрудных видеорегистраторов тюремщиков.

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