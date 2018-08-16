Власти Новоульяновска заявили, что не разрешали "первый в России гей-парад"

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Власти Новоульяновска не разрешали проведение шествия, которое, по словам организаторов, должно было стать первым в России согласованным властями гей-парадом, сообщила РИА Новости в четверг представитель администрации города.

Уведомление о проведении 26 августа шествия с примерным числом участников до 300 человек поступило в администрацию Новоульяновска (в Ульяновской области) 13 августа. 15 августа организаторы разместили "Вконтакте" документ за подписью главы городской администрации Светланы Косариновой, которая запретила проведение акции, так как маршрут проходит через городскую ярмарку, которую посещают много людей, в том числе несовершеннолетних.

При этом, согласно документу, Косаринова предложила организаторам, "принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушение требований" закона о защите детей от вредной информации (так называемый закон о запрете гей-пропаганды), перенести шествие в поселок Яблоневый, где живут семь человек. 16 августа власти города опровергли информацию о согласовании шествия.

"Никаких гей-парадов в Новоульяновске не будет", — сказала собеседница агентства, не уточнив деталей.

От подробных комментариев в администрации города отказались.

Глава города Геннадий Деникаев сообщил порталу "Улновости", что "разрешение он не согласовывал и никакого парада на вверенной ему территории проводиться не будет". Чиновник добавил, что депутаты городской думы собираются обратиться в региональный парламент, чтобы тот вышел в Госдуму с предложением ужесточить наказание за пропаганду гомосексуализма.