МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Москвы планируют благоустроить около 70 километров набережных в ближайшие годы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, накануне в ходе круглого стола в его избирательном штабе обсуждалась программа "Москва-река".

"В ближайшие годы планируем завершить благоустройство исторических набережных, создать еще больше парков у воды и построить набережные на месте бывших промзон. Новые набережные проектируются по новым правилам — дорога отступает от воды, уступая место пространству для людей. В результате москвичи получат еще около 70 километров речных берегов для прогулок, отдыха и развлечений у воды", — написал Собянин на своем официальном сайте.

По его словам, протяженность обоих берегов Москвы-реки в пределах города составляет 160 километров. "К сожалению, еще совсем недавно большая часть береговой линии была недоступна или некомфортна для горожан. Это были либо оживленные автотрассы, либо заросшие берега, либо и вовсе закрытые промзоны", — сообщил мэр.

Он отметил, что за последние годы были приведены в порядок 53 километра береговой линии — благоустроены исторические пляжи в Строгино, реконструированы многие центральные набережные и созданы новые парки в нижнем течении Москвы-реки.