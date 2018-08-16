Видеокамеры в 1,5 раза уменьшили число тяжких преступлений в тюрьмах

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число тяжких и особо тяжких преступлений в российских СИЗО и колониях снизилось 55% за последние шесть лет благодаря системам видеонаблюдения, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Особый резонанс эта тема приобрела после недавнего скандала с издевательствами над осужденным в ярославской колонии №1, о которых стало известно благодаря "слитым" в СМИ записям с нагрудных видеорегистраторов тюремщиков.

"Наращивание систем видеонаблюдения улучшило качество надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Как следствие, за последние шесть лет снизилось число совершенных ими преступлений и правонарушений", — сказал Максименко.

По его словам, за шесть месяцев 2012 года было зарегистрировано 48 тяжких и особо тяжких преступлений в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), то есть причинения тяжкого вреда здоровью и убийств, а с начала этого года — 31 случай.

"В абсолютных цифрах, в пересчете на число осужденных, которое за последние годы также существенно снизилось, этот показатель сократился на 55%", — рассказал Максименко.

Кроме того, по его словам, на 30% выросло число нарушений арестантами правил внутреннего распорядка.

"Так за первое полугодие 2018 года зафиксировано более 1 миллиона 122 тысяч нарушений, тогда как по итогам 2017 года их число составляло 1 миллион 740 тысячи нарушений", — сказал замдиректора ФСИН.

Читайте полный текст интервью >>