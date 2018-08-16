Муниципалитеты в Челябинской областиготовы к отопительному сезону на 80%

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Средний уровень готовности муниципалитетов Челябинской области к отопительному сезону 2018-2019 годов в настоящее время составляет около 80%, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"В Челябинской области по поручению губернатора региона Бориса Дубровского продолжается подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов. Всего на модернизацию и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, и замену неэффективных котельных в 2018 году направлено более 1,2 миллиарда рублей. Средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону на сегодняшний день составляет около 80%" — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, все сети и объекты теплоснабжения должны быть готовы к отопительному сезону в срок.

"Обращаю внимание глав территорий, что каждый из них знает слабые места, у нас были негативные примеры в прошлые годы, поэтому вы должны исключить возможность их повторения в будущем осенне-зимнем периоде. Подготовка к отопительному сезону и его прохождение – это личная ответственность каждого руководителя территории", – цитирует пресс-служба слова губернатора.

На сетях и объектах теплоснабжения сейчас ведется необходимый ремонт, который по распоряжению главы региона должен быть завершены до 1 сентября, добавляет пресс-служба. Затем, до 15 сентября, муниципальные комиссии проведут проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей и, в случае успеха, выдадут им паспорта готовности.

Кроме того, до конца года планируется заменить десять убыточных котельных, в том числе в Карабаше, поселке Нижний Атлян (Миасс), поселке Субутак Агаповского района, селах Еткуль и Коелга Еткульского района, Бердяуш Саткинского района, поселке Малая Сосновка Сосновского района, поселках Кумысное, Белозеры и Целинное Троицкого района.

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