В торговых центрах Москвы откроют мобильные пункты вакцинации от гриппа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Масштабная кампания по вакцинации против гриппа стартует в Москве с 20 августа, до 28 октября мобильные пункты вакцинации будут работать во всех городских поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы", около железнодорожных станций, станций метро и МЦК, а также впервые в некоторых торговых центрах столицы, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"С 20 августа, уже с понедельника, в Москве начинается кампания по вакцинации против гриппа, называется она "Москва против гриппа". В прошлом году своевременно с августа по ноябрь в Москве 6,3 миллиона граждан привились от гриппа. Это почти 57%, это очень высокий процент, именно поэтому мы прошли сезон без гриппа", — рассказал Хрипун.

Он отметил, что вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и действует в течение года.

Прививочные кабинеты будут расположены в 46 взрослых поликлиниках и их филиалах, 40 детских поликлиниках, 14 поликлинических отделениях больниц. Мобильные пункты также появятся у 29 станций метро, около станций МЦК "Площадь Гагарина", "Бульвар Рокоссовского" и "Владыкино", а также у железнодорожных станций "Крюково" и "Щербинка". Также сделать прививку москвичи смогут в 70 центрах госуслуг "Мои документы".

Кроме того, в этом году пункты вакцинации впервые будут открыты в девяти торговых центрах столицы, где прививочные кабинеты будут работать по выходным.

"Ещё одна новая точка — торговые центры. Мы выбрали их и оборудовали соответствующие кабинеты, так что москвичи могут сделать прививку и там", — сказал Хрипун.