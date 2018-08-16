Челябинская область планирует войти в проект по развитию санитарной авиации

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Челябинская область планирует войти в федеральный проект по развитию санитарной авиации, это позволит оперативно доставлять пациентов из отдаленных районов региона в Челябинск, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"В Челябинске презентует свои возможности компания "Русские вертолетные системы". Челябинская область рассматривается как будущий участник федерального проекта по санитарной авиации. Вертолеты санавиации по оснащению не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях", — говорится в сообщении.

Губернатор региона Борис Дубровский поставил задачу в ближайшей перспективе обеспечить реализацию санитарной авиации в регионе. "Планируем в ближайший год начать эксплуатировать эту программу. Мы уже определенное время занимаемся изучением этого вопроса и подготовкой к использованию винтокрылых машин", — цитирует пресс-служба слова первого замгубернатора региона Евгения Редина.

По его словам, площадь Челябинской области велика, а распределить высокоуровневые медицинские центры по всей территории невозможно, поэтому возникает вопрос оперативной доставки пациентов туда, где сосредоточена высокотехнологичная помощь. "Поэтому авиация для организации медицинской эвакуации для нас очень важна. Вертолет, который нам представили (компания "Русские вертолетные системы"), очень комфортабелен для работы медиков. Кроме того, он может садиться даже в неподготовленных местах. Мы будем готовы приобрести услугу по организации вылетов", — сказал он.

По данным пресс-службы, для региона характерны неравномерная плотность населения, значительные расстояния между населенными пунктами, обилие гор, лесов и водоемов. Поэтому организация авиамедицинской эвакуации на территории региона может существенно повысить доступность медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов.

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