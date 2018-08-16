Первый пресноводный скат родился в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Первый пресноводный скат-хвостокол родился в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума, его назвали Сережей, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

"Детеныш пресноводного ската-хвостокола Хенли появился на свет в научно-адаптационном корпусе океанариума. Новорождённого назвали Сережей", — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Алексея Михайлова, Сережа — первый скат, рождённый в Приморском океанариуме, а также первый скат вида Хенли, разведённый на Дальнем Востоке. Из-за того, что у скатов возможна конкуренция по питанию, сразу после рождения Сережу отсадили в отдельный аквариум.

"У новорожденного прекрасный аппетит, кормим его в основном морским гребешком, добавляем гаммарус, мотыль, даем дождевых червей. Это сбалансированный полноценный корм для скатов, и на нем Сережа хорошо растет: при рождении он был девять сантиметров в диаметре, спустя два месяца — уже 16 сантиметров. Малышу-скату есть к чему стремиться: взрослые особи хвостокола Хенли достигают 45 — 50 сантиметров в диаметре", — приводит слова Михайлова пресс-служба.

Как отметил Михайлов, Сережа прекрасно маскируется, закапываясь в грунт.

Скаты-хвостоколы Хенли родом из Южной Америки, обитают они в бассейне реки Амазонки. На хвосте у них зазубренный костяной шип, если приблизиться к скату, идет мгновенная ответная атака хвостом, и нападающий получает болезненный укол шипом.