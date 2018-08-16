Больница в Стерлитамаке может остаться без помощи в случае закрытия БСК

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Городская больница №4 в башкирском Стерлитамаке может остаться без поддержки в случае прекращения работы Башкирской содовой компании (БСК), которая помогает медучреждению, сообщил РИА Новости главный врач больницы Рафис Шакиров.

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"БСК нам с 2011 года помогает, оказывает спонсорскую помощь – это и капремонт, и покупка оборудования. С этого времени уже под 200 миллионов (рублей) вложено в больницу. Если предприятие не будет существовать, мы не получим эту помощь. Для нас это очень существенно и значимо", — рассказал РИА Новости Шакиров.

По его словам, на деньги БСК в больнице был создан круглосуточный стационар, были закуплены видеоэндоскопический комплекс, рентгеновский аппарат, маммограф и денситометр – прибор для измерения плотности костной ткани. С 2011 года в больнице регулярно проводят ремонт, в поликлинике заменили инженерные коммуникации, канализацию, водоснабжение и электрооборудование. Шакиров отметил, что до 2011 года в больничных палатах не было раковин, а на этажах было по два санузла.

"Причем раньше в этих санузлах в одном помещении были, простите, унитазы и раковины. Это совершенно недопустимо. Теперь у нас в каждой палате раковина, рукомойник, на каждом этаже пять-шесть люкс-палат с душем, телевизором, холодильником. Все вплоть до мебели и кроватей нам заменили", — сказал Шакиров.

Главврач сообщил, что коллектив больницы обеспокоен возможным прекращением помощи в случае прекращения производства БСК. "Я считаю, что градообразующее предприятие, можно сказать, крупнейшее тут, должно работать полноценно и для этого нужно создавать условия. А если выход один, нужно решать в пользу людей", — сказал Шакиров.

В 2018 году БСК направит около 140 миллионов рублей на социальные проекты в Стерлитамаке, в том числе на закупку офтальмологического оборудования для городской больницы №3 и оборудования для химической лаборатории в филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета, а также оснащение класса робототехники в Центре детского (юношеского) технического творчества.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.