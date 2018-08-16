В Молжаниновском районе ведут работы по комплексному благоустройству

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комплексное благоустройство, которое включает работы по улучшению транспортного сообщения в районе Синявинской улицы, благоустройство территории жилого комплекса, озеленение и многое другое, ведётся в Молжаниновском районе Москвы, рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к благоустройству и созданию новых общественных пространств в районе", – сказал Бирюков в четверг.

По его словам, на данный момент завершено расширение улично-дорожной сети с увеличением радиусов поворотов, оборудованы две новых разворотных площадки, устроены три новые парковки и заездные парковочные карманы общей площадью 700 квадратных метров. Также завершен монтаж 248 новых опор дорожного и торшерного освещения.

"В настоящее время ведется ремонт существующего тротуара общей площадью 3 тысячи квадратных метров и устройство нового общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Также ведется установка шести новых остановочных пунктов", — добавил Бирюков.

Он отметил, что на протяженности автобусного маршрута осталось отремонтировать 20 тысяч квадратных метров дороги, завершить устройство обочины.

В рамках благоустройства территории самого жилого комплекса на Синявинской улице площадью порядка 14 гектар отремонтируют проезжую часть, обустроят новые тротуары и парковочные карманы, высадят деревья и кустарники, смонтируют дополнительное освещение. Здесь установят девять новых детских площадок со специальным безопасным покрытием, а также скамейки, урны, беседки, оборудуют велопарковку и парковку для колясок, уточнил Бирюков.

"В настоящее время начаты подготовительные работы. На всей благоустраиваемой территории запланирована высадка более 300 деревьев и 1200 кустарников, а также устройство живой изгороди из почти 5 тысяч кустарников. Кроме того, на месте бетонного забора напротив дома 11 по улице Синявинской установят шумозащитный экран", — добавил заммэра.