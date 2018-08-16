В Молжаниновском районе ведут работы по комплексному благоустройству

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Комплексное благоустройство, которое включает работы по улучшению транспортного сообщения в районе Синявинской улицы, благоустройство территории жилого комплекса, озеленение и многое другое, ведётся в Молжаниновском районе Москвы, рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к благоустройству и созданию новых общественных пространств в районе", – сказал Бирюков в четверг.
По его словам, на данный момент завершено расширение улично-дорожной сети с увеличением радиусов поворотов, оборудованы две новых разворотных площадки, устроены три новые парковки и заездные парковочные карманы общей площадью 700 квадратных метров. Также завершен монтаж 248 новых опор дорожного и торшерного освещения.
"В настоящее время ведется ремонт существующего тротуара общей площадью 3 тысячи квадратных метров и устройство нового общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Также ведется установка шести новых остановочных пунктов", — добавил Бирюков.
Он отметил, что на протяженности автобусного маршрута осталось отремонтировать 20 тысяч квадратных метров дороги, завершить устройство обочины.
"В настоящее время начаты подготовительные работы. На всей благоустраиваемой территории запланирована высадка более 300 деревьев и 1200 кустарников, а также устройство живой изгороди из почти 5 тысяч кустарников. Кроме того, на месте бетонного забора напротив дома 11 по улице Синявинской установят шумозащитный экран", — добавил заммэра.