Игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Басса похоронят в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Похороны биолога, эколога и педагога Михаила Басса, участвовавшего в играх клуба "Что? Где? Когда?" с 1990 года, состоятся 19 августа в Санкт-Петербурге.

Михаил Басс скончался 12 августа в больнице в Иерусалиме, он лечился от лимфомы.

"Друзья! Миша вернулся в свой родной город. Вероятнее всего, прощание в морге Мариинской больницы и похороны на кладбище Памяти жертв 9-го января состоятся в воскресенье, 19 августа", — сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте", посвященной памяти Басса.

Басс родился в 1970 году. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "биофизика". Работал в лаборатории экологии животных и биомониторинга в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных (ранее — Дворец пионеров), а также в институте экспериментальной медицины и эколого-биологическом центре "Крестовский остров". Басс также известен как педагог дополнительного образования и организатор городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии.

В 1990 году Басс дебютировал в телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", а позднее стал одним из наиболее известных игроков команды Алексея Блинова и обладателем титула "бессмертного члена клуба".