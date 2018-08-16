Собянин рассказал об инфраструктуре для развития человеческого капитала

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Городскую инфраструктуру необходимо создавать для развития человеческого капитала и чтобы мотивировать жителей не уезжать из Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

"Мы инвестируем в инфраструктуру, для нас важно создать инфраструктуру для развития человеческого капитала: детские сады, школы, культура, спорт, парки, общественные пространства, которые по-другому город раскрывают… Когда говорят, что мы вбираем в себя лучшие кадры со всей России, я всегда говорю: мы на переднем фронте, если нас не будет, то эти люди улетят за границу, это гораздо большая проблема", — сказал Собянин.

Он пояснил, что инфраструктура зачастую мотивирует жителей оставаться в российской столице.

"Для человека во многом, когда он выбирает, куда поехать — в Нью-Йорк, Париж или Лондон — одни из главных мотиваций остаться в Москве — интересно ли здесь жить или нет, хорошие здесь рестораны или нет, красивые улицы или нет, можно ли гулять, заниматься спортом или нет. Это важная мотивация", — сказал мэр.