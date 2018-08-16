Глава Рособрнадзора: воспитательная работа в школах должна вестись системно

УЛАН-УДЭ, 16 авг — РИА Новости. Воспитательная работа в российских школах должна вестись системно на всех уровнях, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Очень много мы говорим о том, что нужно воспитывать, что данный компонент ушел из наших школ. Хотя… во многих образовательных учреждениях воспитательная работа ведется. Тем не менее, у нас у всех есть понимание, что эта работа должна вестись системно на всех уровнях",- сказал Кравцов на круглом столе в рамках международного байкальского образовательного форума.

Кравцов подчеркнул, что Рособрнадзор совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой создал межведомственный совет по вопросам воспитания.

"У нас создана совместно с уполномоченным по правам ребенка рабочая группа, мы договорились, что в сентябре проведем совещание, по итогам этого круглого стола и других обсуждений и предложим конкретные механизмы. Понятно, что совместно с министерством просвещения, совместно с регионами, чтобы со следующего года перейти к практической работе", — заключил Кравцов.

В апреле стало известно, что министерство образования и науки РФ считает необходимым провести перезагрузку системы воспитательной работы.