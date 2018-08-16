Рособрнадзор: технологии перекрестной проверки внедряют в ЕГЭ уже 7-8 лет

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Технологии перекрестной проверки внедряются в Едином государственном экзамене последние семь-восемь лет, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее газета "Известия" писала, что экзаменационные работы школьников, сдавших ЕГЭ, хотят направлять для оценки в другой регион. Так называемые перекрестные проверки практиковались и ранее, но лишь в отдельных случаях.

"Проверка развернутых ответов ЕГЭ проводится на основе стандартизированных критериев, поэтому то, в каком регионе проверяется конкретная работа, не имеет значения. Анализ качества перекрестной проверки развернутых ответов участников ЕГЭ не выявил статистически значимых отличий в проверке предметными комиссиями "своих" работ и работ из других регионов", — пояснили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что технологии перекрестной проверки для повышения объективности результатов внедряются в ЕГЭ на протяжении последних семи-восьми лет.

"Параллельно проводится большая работа по совершенствованию организации подготовки предметных комиссий субъектов Российской Федерации и их работы. Ежегодно и регионами, и на федеральном уровне проводится тщательный анализ качества работы каждой предметной комиссии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что требуется анализ целесообразности и возможных рисков перехода на перекрестную проверку всех работ ЕГЭ.