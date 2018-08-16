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Общество

На камчатском берегу заметили "волосатого монстра"

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Странное существо вынесло волнами на побережье Камчатки. Находку удалось обнаружить одной из местных жительниц, которая поделилась кадрами таинственного "монстра" на своей странице в Facebook.

Гаттерия – древняя ящерица, сохранившаяся со времен динозавров и обитающая на островах Новой Зеландии
© Иллюстрация РИА Новости . Sid Mosdell / Алина Полянина
Эволюция монстров: естественный отбор беспощадно уродует животных

"Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место, чтоб они на это чудо посмотрели. Может, нам океан подбросил загадку", — написала Светлана Дяденко.

Пользователи в комментариях к посту предположили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Сотрудники института КамчатНИРО подтвердили агентству "Кам 24", что останки принадлежат обычному киту. Под воздействием морской воды и обитателей океана, туша, по словам ученых, лишилась жировой прослойки, в результате приобрела такую причудливую форму.

Ранее стало известно, что на пляже во Вьетнаме нашли таинственного морского "монстра". Причудливое морское существо с сотней движущихся щупалец сбило с толку местных жителей после того, как его вынесло на пляж в провинции Кьензянг, Южный Вьетнам.

Позднее выяснилось, что это были ветвистые офиуры (донные морские животные). Они живут на глубине до восьми километров, и именно благодаря своим щупальцам находят пропитание на морском дне.

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