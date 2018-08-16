В рамках проекта "Образование" проведут исследования детской психологии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия имеет все шансы занять ведущие позиции по навыкам функционального чтения, национальный проект "Образование" в этой связи предполагает проведение научных исследований в сфере детской физиологии, нейрофизиологии и психологии, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

"В рамках проекта "Образование" у нас заложены большие возможности для научных исследований именно в области детской физиологии, нейрофизиологии, психологии, чтобы понять, куда и как двигаться дальше. У нас есть все основания, чтобы как в 1986 году занимать ключевые позиции по функциональному чтению", — сказала журналистам Васильева.

Она отметила, что Россия участвует в трех крупнейших международных исследованиях — PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) для начальной школы, TIMSS для четвертых-восьмых классов, изучающее качество математического и естественного-научного образования, и PISA для девятых классов, которое определяет уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности.

В декабре прошлого года было объявлено, что российские школьники продемонстрировали самые высокие результаты в овладении чтением среди своих сверстников из 50 стран мира по итогам исследования PIRLS.

"В четвертом классе мы читаем прекрасно, а в девятом классе не читаем уже никак", — констатировала Васильева, отметив, что проблема эта существует уже давно, однако для ее решения необходимо опираться на научные исследования.

Министр также подчеркнула, что целями нацпроекта является не только обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, но и воспитание гармоничной и развитой личности.