Васильева: треть участников школьных олимпиад составляют дети из Москвы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Треть участников российских школьных олимпиад – дети из Москвы, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Работа велась в нашей стране и будет вестись всегда по выявлению и поддержке одаренных детей. На сегодняшний день одним из ключевых моментов в этом направлении является Всероссийская олимпиада — это школьники 4-11 классов, это 24 предмета. И здесь я хочу отдельно, специально сделать акцент — у нас есть несколько городов, которые дают большое количество олимпиадников. Самым ярким городом является Москва" — сказала Васильева журналистам.

По словам министра, "цифры впечатляют": на сегодняшний день "5 тысяч участников вышли на заключительный этап, из них одну треть представляют школьники Москвы", количество победителей составило 2286, из них 906 школьников — из Москвы.

"Москва — это особый регион нашей страны, и я не устану благодарить мэра Сергея Семеновича (Собянина) именно за его участие в системе образования", — отметила Васильева.

"Мы традиционно лидируем в международных олимпиадах, это 8 предметных олимпиад: математика, физика, химия, биология, информатика, география, астрономия, естественнонаучные знания. Наши школьники в 2018 году по олимпиадам физика-химия-биология-география завоевали 23 медали, из них 15 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых. У нас абсолютное второе место по химии, это очень важно для нас", — подчеркнула она.