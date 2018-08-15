Глава СПЧ назвал законы о гайд-парках не идеальными

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Федеральный закон о гайд-парках для проведения общественных мероприятий не идеален, как и региональные, в правовых нормах есть противоречия, яркий пример – ситуация с московским парком "Сокольники", сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов в рамках выездного заседания совета в Новосибирске.

На встрече членов СПЧ с правозащитными организациями представитель регионального отделения партии "Яблоко" пожаловалась, что власти Новосибирска в последнее время отказываются согласовывать митинги и шествия под надуманными предлогами или "высылают" активистов на окраины.

"Хочу обратить внимание, что право на свободу мирных собраний предоставлено не только политическим партиям, но каждому гражданину. И граждане в порядке, предусмотренном федеральным законом, могут спокойно им пользоваться. Закон идеальный? Нет, не идеальный. Даже такая простая вещь как гайд-парки, где можно собираться. Идея была правильная, но она не доведена до конца, нужно было ее правильно прописать", — сказал Федотов.

Он пояснил, что норма о создании гайд-парков оказалась противоречащей некоторым другим нормам. То же самое, по его словам, наблюдается в региональных нормативных актах.

"В Москве есть постановление правительства Москвы о порядке проведения публичных мероприятий в специально оборудованных местах. Для этого выделено место в парке "Сокольники" на 3 тысячи человек. В постановлении написано, что предварительного уведомления не требуется. Но заходим на сайт парка "Сокольники", и там информация такая, что если вы хотите организовать публичное мероприятие в парке "Сокольники", то нужно уведомление не позднее, чем за 12 или 14 дней и так далее", — сказал глава СПЧ.

Федотов сообщил, что написал об этом противоречии в правительство Москвы. "Ну, ребята, вы как-то разберитесь в своем собственном законодательстве. Почему правая рука не знает, что делает левая? В результате люди страдают… Поэтому вопрос не такой простой, но решаемый. Я в этом не сомневаюсь. На сайте СПЧ вы можете найти доклад совета, направленный президенту о практике реализации права на свободу собраний. Мы собрали информацию о 75 регионах, три тома, и представили президенту свои предложения", — добавил он.