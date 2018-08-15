"У вас там конец света?" В Сети делятся кадрами московского ливня

Молния над домами в Москве. Архивное фото

Молния над домами в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи активно делятся в социальных сетях эмоциями после прошедшего в столице ливня.

Многие публикуют снимки разбушевавшейся стихии.

Публикация от @oklyaagniya 15 Авг 2018 в 9:00 PDT

Публикация от Kat Pavlova (@katfrommars) 15 Авг 2018 в 8:36 PDT

​Некоторых ненастье застало врасплох.

Редакторы https://t.co/31OWXhK0Yc оказались заперты на рабочих местах на Зорге, 1, Полежаевская. Москва-Сити пропала на наших глазах о.О А у вас как дела? pic.twitter.com/bxaGFHk98l — Эксмо (@eksmo_live) 15 августа 2018 г.

​Гроза попала и в объектив сотрудников РИА Новости.

При этом некоторые сравнили ливень с апокалипсисом.

москва у вас там что конец света раньше времени? — мäрц сигма. (@frenemymarcius) 15 августа 2018 г.

​"Потом раздался страшный удар грома — будто лето задумало покончить жизнь самоубийством", — поделилась впечатлениями vvolk1.

Публикация от Vlada Volkova (@vvolk1) 15 Авг 2018 в 9:06 PDT

Однако кому-то из жителей столицы "мегакрутой ливень" лишь поднял настроение.

Публикация от Timka Kalinin (@timasd86) 15 Авг 2018 в 8:57 PDT

"У природы нет плохой погоды", — считает irlandec11.

Публикация от Ирина Плотникова (@irlandec11) 15 Авг 2018 в 8:54 PDT

"Красота страшная сила", — говорится в публикации kaz.f1.