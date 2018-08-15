"У вас там конец света?" В Сети делятся кадрами московского ливня

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи активно делятся в социальных сетях эмоциями после прошедшего в столице ливня.
Многие публикуют снимки разбушевавшейся стихии.
Вот тебе и конец рабочего дня #москвасити #гроза pic.twitter.com/xm9qqeMHtw— Ekaterina (@Tuttrix) 15 августа 2018 г.
Некоторых ненастье застало врасплох.
Редакторы https://t.co/31OWXhK0Yc оказались заперты на рабочих местах на Зорге, 1, Полежаевская. Москва-Сити пропала на наших глазах о.О А у вас как дела? pic.twitter.com/bxaGFHk98l— Эксмо (@eksmo_live) 15 августа 2018 г.
Гроза попала и в объектив сотрудников РИА Новости.
При этом некоторые сравнили ливень с апокалипсисом.
москва у вас там что конец света раньше времени?— мäрц сигма. (@frenemymarcius) 15 августа 2018 г.
"Потом раздался страшный удар грома — будто лето задумало покончить жизнь самоубийством", — поделилась впечатлениями vvolk1.
Однако кому-то из жителей столицы "мегакрутой ливень" лишь поднял настроение.
"У природы нет плохой погоды", — считает irlandec11.
"Красота страшная сила", — говорится в публикации kaz.f1.