СПЧ выступает за возврат прокуратуре функции надзора за следствием

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продолжает настаивать на возврате прокуратуре некоторых функций, в том числе надзора за следствием, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов в рамках выездного заседания совета в Новосибирске.

На встрече членов СПЧ с новосибирскими правозащитниками представители общественного движения "За права человека в Новосибирской области" рассказали, что часто проводят альтернативные расследования сложных дел и в попытке восстановить справедливость обращаются в прокуратуру, однако ведомство якобы не принимает никаких мер.

"У прокурора, если есть уже вступившее в законную силу судебное решение, такие же точно права, как и у других участников процесса. Если, например, речь идет о гражданском деле, то в нем прокурор не участвует за исключением определенных случаев. Но если он не участвовал в рассмотрении дела судом, то не может вмешиваться в этот процесс вообще", — сказал Федотов.

Он отметил, что у прокуратуры сейчас нет других полномочий, кроме надзора за соблюдением законности в целом, но, например, возбудить уголовное дело она не может, как и надзирать за следствием. "Он может надзирать за работой органов дознания, участковым инспектором, а за следователем нет — за ним надзирает руководитель следственного подразделения. У прокуроров нет полномочий. Прокурор утверждает обвинительное заключение, но это контроль на выходе, а на всем протяжении следствия у него никаких полномочий нет", — рассказал Федотов.

По его словам, нередки случаи, когда, например, следователь ходатайствует в суде об аресте обвиняемого, прокурор выступает против, но суд удовлетворяет ходатайство следователя.

"Поэтому наш Совет поставил вопрос и неоднократно к нему возвращался — надеюсь, здесь скоро будут определенные подвижки — о том, что нужно вернуть прокуратуре те функции, которые на нее были возложены изначально", — отметил глава СПЧ.