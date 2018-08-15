В Москве пробки достигли восьми баллов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пробки на дорогах в Москве вечером в среду достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Вечером 15 августа на Москву обрушился сильный ливень с грозой и порывистым ветром. Как ранее сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", в городе в этот день может выпасть около 25% месячной нормы осадков.

Многокилометровые пробки образовались на Садовом кольце на севере и северо-востоке по внешней стороне и на северо-западе, западе и юге по внутренней стороне, затруднено движение на востоке кольца в обоих направлениях. Движение также осложнено в центре города, в частности, на Кремлевской набережной, по Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, на Болотной, Москворецкой и Пречистенской набережных, Тверской улице и Новом Арбате. Километровые пробки наблюдаются по внешней стороне ТТК на севере, западе и востоке, а также по внутренней стороне на юге, северо-западе, севере и востоке. Движение затруднено и на МКАД — на северо-западе в двух направлениях, на юго-востоке по внутренней стороне и на северо-западе по внешней стороне.