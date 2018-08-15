ЦБ выпустит монету к юбилею Владимира Высоцкого

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России 15 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, приуроченную к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого, сообщается на сайте регулятора.

Монета выходит в серии "Выдающиеся личности России". На ее оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа указаны годы жизни: 1938–1980. Тираж монеты — 3 тысячи штук. Отмечается, что это вторая памятная монета, посвященная Высоцкому: в январе этого года Банк России выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей.

Банк России выпускает также еще три памятные серебряные монеты, тираж каждой из них — 3 тысячи штук. Так, в обращение поступает монета, посвященная Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль изображена эмблема ведомства и расположена надпись "Росреестр". Монета номиналом 3 рубля из серии "На страже Отечества" выйдет с рельефным изображением группы солдат со знаменем и мушкетами в форме и с вооружением периода Отечественной войны 1812 года на фоне выполненных в технике лазерного матирования клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки.

Кроме того, ЦБ РФ выпускает в обращение монету номиналом 3 рубля "350-летие отечественного государственного судостроения", на оборотной стороне которой расположено рельефное изображение фрегата "Орел" на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов современных судов.