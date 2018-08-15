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Общество

Рабочие тетради неотделимы от учебников, считают эксперты

(обновлено: 18:28 15.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчебники. Архивное фотоУчебники. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Использование рабочих тетрадей в образовательном процессе помогает детям в развитии, но необходимо не забывать про финансовую сторону вопроса. Такое мнение высказали эксперты в ходе мультимедийного круглого стола "Рабочие тетради: функциональность и целесообразность" на площадке МИА "Россия сегодня" в среду.

Дети на уроке в школе
© Fotolia / Syda Productions
Родители считают, что рабочие тетради помогают в учебе, показал опрос
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство родителей считает, что рабочие тетради положительно влияют на качество обучения, помогая школьникам осваивать материал.
"Вполне понятно, что только учебник не позволяет реализовать системно-деятельностный подход. Именно в рабочих тетрадях мы видим те задания, которые направлены на формирование важнейших компетенций, без чего современный образовательный процесс попросту невозможен", – заметил и.о. академика-секретаря отделения общего среднего образования РАО Виктор Дронов.

С ним согласилась директор Института развития образования Ирина Абанкина: "Рабочие тетради улучшают учебный процесс, а главное, позволяют сохранить мотивацию, заинтересованность школьников. Мы часто не знаем, как ее поддержать. Если домашнее задание, самостоятельная работа, даже работа в классе превращается для ребят в рутину, переписывание, конечно, теряется и драгоценное время, и интерес".

Директор школы N1520 имени Капцовых Вита Кириченко считает, что вопрос использования рабочих тетрадей является актуальным и необходимо продолжать обсуждать как педагогическую его составляющую, так и финансовую.

Что думают мамы российских школьников о рабочих тетрадях
© РИА Новости, Инфографика
Что думают мамы российских школьников о рабочих тетрадях
Вице-президент группы компаний "Просвещение" Виктория Копылова, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, заявила, что в современном образовательном процессе отделить рабочие тетради от учебников уже невозможно.

"Отделить рабочие тетради от учебников невозможно. Я очень рада, что у нас такие прогрессивные мамы. Когда ты общаешься со старшим поколением, всегда слышишь ответ: "Ну, мы же с вами выросли без рабочих тетрадей"…

Время было другое, объём знаний был другой, требования были другие", — сказала Копылова.

Она отметила, что сейчас речь идет об образовании современных детей. "Наши школьники отстают от своих зарубежных сверстников, как раз в тех самых основных навыках, которые пригодятся в их дальнейшей жизни", — сказала Копылова.

Подготовка школьников к новому учебному году. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По её словам, такое отставание происходит из-за применения старых методик обучения, но использование рабочих тетрадей в процессе развития детей как раз направлено на их более активное развитие.
Кроме того, эксперт отметила большую роль учителя в обучении работе с тетрадями.

"По основному государственному экзамену по обществознанию классы, которые используют рабочие тетради, по нашей небольшой выборке (около 4000 человек), дают примерно 20-25% прироста", — резюмировал учитель, руководитель программ "Педагогическое образование" и "Учитель для России" Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров.

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