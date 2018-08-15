Рабочие тетради неотделимы от учебников, считают эксперты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Использование рабочих тетрадей в образовательном процессе помогает детям в развитии, но необходимо не забывать про финансовую сторону вопроса. Такое мнение высказали эксперты в ходе мультимедийного круглого стола "Рабочие тетради: функциональность и целесообразность" на площадке МИА "Россия сегодня" в среду.
"Вполне понятно, что только учебник не позволяет реализовать системно-деятельностный подход. Именно в рабочих тетрадях мы видим те задания, которые направлены на формирование важнейших компетенций, без чего современный образовательный процесс попросту невозможен", – заметил и.о. академика-секретаря отделения общего среднего образования РАО Виктор Дронов.
С ним согласилась директор Института развития образования Ирина Абанкина: "Рабочие тетради улучшают учебный процесс, а главное, позволяют сохранить мотивацию, заинтересованность школьников. Мы часто не знаем, как ее поддержать. Если домашнее задание, самостоятельная работа, даже работа в классе превращается для ребят в рутину, переписывание, конечно, теряется и драгоценное время, и интерес".
Директор школы N1520 имени Капцовых Вита Кириченко считает, что вопрос использования рабочих тетрадей является актуальным и необходимо продолжать обсуждать как педагогическую его составляющую, так и финансовую.
"Отделить рабочие тетради от учебников невозможно. Я очень рада, что у нас такие прогрессивные мамы. Когда ты общаешься со старшим поколением, всегда слышишь ответ: "Ну, мы же с вами выросли без рабочих тетрадей"…
Время было другое, объём знаний был другой, требования были другие", — сказала Копылова.
Она отметила, что сейчас речь идет об образовании современных детей. "Наши школьники отстают от своих зарубежных сверстников, как раз в тех самых основных навыках, которые пригодятся в их дальнейшей жизни", — сказала Копылова.
Кроме того, эксперт отметила большую роль учителя в обучении работе с тетрадями.
"По основному государственному экзамену по обществознанию классы, которые используют рабочие тетради, по нашей небольшой выборке (около 4000 человек), дают примерно 20-25% прироста", — резюмировал учитель, руководитель программ "Педагогическое образование" и "Учитель для России" Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров.