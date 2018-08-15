Власти КЧР объединили День республики и ее столицы в один праздник

ЧЕРКЕССК, 15 авг — РИА Новости. Региональные власти объединили День республики и ее столицы в один большой праздник, который пройдет в Карачаево-Черкесии с 7 по 8 сентября, сообщает пресс-служба главы региона.

Карачаево-Черкесская республика была образована в мае 1992 году. Празднование Дня города Черкесска, который образован в 1825 году, проходит ежегодно в сентябре.

Даты проведения праздника были определены на заседании оргкомитета, который провел в понедельник премьер-министр КЧР Аслан Озов. "Глава республики Рашид Темрезов поставил перед членами оргкомитета основную задачу – мероприятия, приуроченные к празднику, должны пройти во всех без исключения городах и районах, "ориентируясь на традиции, национальную культуру и общечеловеческие ценности, близкие всем поколениям и возрастам", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, жителей региона в праздничные дни ожидает открытие сразу нескольких социально значимых объектов, разнообразная спортивная программа, выставка-продажа товаров, произведенных в Карачаево-Черкесии, большой концерт с участием приглашенных артистов и многое другое.

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