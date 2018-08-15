Собянин вручил благодарности отличившимся волонтерам избирательного штаба

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин в среду наградил лучших волонтеров своего предвыборного штаба.

"Спасибо, что вы посвятили своё личное время этой работе. Я благодарен вам за поддержку. И я думаю, что ваша работа важна и для москвичей, потому что вы активно работаете с москвичами — собираете наказы, проблемы, рассказываете москвичам о том, что делается в городе. Многие напутствия, которые вы собрали, решаются уже сегодня. Это очень важная работа. Спасибо от всей души", — сказал Собянин на встрече с волонтёрами.

Благодарностями за подписью кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина был награжден 21 волонтер. Отмечались достижения в семи номинациях, среди которых "добрые дела", "активный волонтёр-агитатор" (поквартирный обход), "приём и обработка наказов", "организационная помощь в штабе" и другие.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".