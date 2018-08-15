Собянин заявил о необходимости комфортных зон отдыха вдоль Москвы-реки

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин включил в свою избирательную программу создание комфортных общественных пространств на территориях, расположенных вблизи Москвы-реки, в частности, планируется "отодвигать" от реки промзоны и жилые фонды.

"Несколько лет тому назад мы утвердили проект "Стратегия развития Москвы-реки" понимая, что Москва-река — это жемчужина города, важнейшая артерия, то, чем мы все гордимся. Не было бы Москвы-реки — не было бы города Москвы. К сожалению, в последние годы получилось так, что две трети набережных Москвы-реки вообще недоступны горожанам ни в каком виде. Либо это просто заросшие территории, либо промышленные и просто неблагоустроенные территории. Мы должны благоустраивать существующие набережные, наполнять их жизнью и мероприятиями, сопутствующими скверами и парками, интересными объектами, мы должны реорганизовывать промышленные зоны, отодвигать их от Москвы-реки", — сказал Собянин в среду на встрече с экспертами в области благоустройства в своём предвыборном штабе.

По словам мэра, отдалять от реки наряду с промзоной нужно и жилищный фонд, и дороги.

"Проложив дорогу возле кромки воды, мы убиваем набережную и убиваем реку. Необходимо отвести дорогу от реки там, где это можно. Так мы получим огромное общественное пространство для отдыха, прогулок", — подчеркнул Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".