Собянин заявил о необходимости комфортных зон отдыха вдоль Москвы-реки

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин включил в свою избирательную программу создание комфортных общественных пространств на территориях, расположенных вблизи Москвы-реки, в частности, планируется "отодвигать" от реки промзоны и жилые фонды.
По словам мэра, отдалять от реки наряду с промзоной нужно и жилищный фонд, и дороги.
"Проложив дорогу возле кромки воды, мы убиваем набережную и убиваем реку. Необходимо отвести дорогу от реки там, где это можно. Так мы получим огромное общественное пространство для отдыха, прогулок", — подчеркнул Собянин.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".