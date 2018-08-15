Глава Крыма ввел внешнее управление по контролю за уборкой в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Внешнее управление введено в Симферополе по контролю за уборкой мусора в городе, так как ответственные местные чиновники не справились с возложенными на них задачами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее администрация города сообщила, что в августе из Симферополя будет реже вывозиться мусор из-за поломки техники. С начала августа на контейнерных площадках и рядом с ними стали возникать свалки, объем некоторых доходил до 80 кубометров. В соцсетях симферопольцы обращались к властям с требованием навести порядок с уборкой города в условиях жары. После этого, Аксенов потребовал уволить замглавы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, ответственного за уборку и вывоз мусора из города.

"Главная проблема – это неквалифицированные кадры, которые занимаются конкретным направлением. По моему требованию уволен заместитель городского головы администрации Симферополя господин Гуменюк. К сожалению, палец и палец не ударили, чтобы навести порядок в городе и выстроить стратегию качественной уборки города", — сказал Аксенов журналистам.

Аксенов подчеркнул, что поручил вице-премьеру правительства республики Михаилу Селезневу ежедневно держать вопрос уборки города на контроле, "по сути, ввести внешнее управление в части уборки Симферополя со стороны Совета министров Республики Крым".

Глава Крыма подчеркнул, что также обратился в антикоррупционный комитет и прокуратуру республики с просьбой провести проверку муниципального предприятия "Экоград", ответственного за уборку города.

"Оргвыводы после окончания проверки будут сделаны … Гарантирую, что никому пощады и спуска не будет в части уборки и не только города Симферополя. Ни перед какими кадровыми решениями я не остановлюсь, до тех пор, пока не придет эффективный руководитель", — подчеркнул Аксенов.

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